Phantasievoll gestaltete Postkarten für die KREAKTIV - Kinder fördern - Bürgerstiftung Rhein-Lippe

Das Atelier von Frau Martina Reimann in Voerde verwandelte sich an zwei Nachmittagen für 13 interessierte Schülerinnen im Alter von 8 bis 11 Jahren in eine kreative Künstlerwerkstatt. Sie alle haben sich Zeit genommen, um für die Bürgerstiftung ein Postkartenmotiv zu gestalten. Der Phantasie setzten die Kinder hierbei keine Grenzen und es entstanden wunderschöne einzigartige Bilder. Die Vorderansicht der Postkarten zeigen bunte Blumen, Häuser, Landschaften, Leuchttürme, Mehrjungfrauen, Schlösser und sogar das Weltall verzieren die Grußkarte.

Die Bürgerstiftung KREAKTIV bedankt sich ganz herzlich für das Engagement von Frau Reimann und allen beteiligten „Nachwuchs-Malerinnen“ für ihre tollen Bilder. Die kunstvoll gestalteten Postkarten fördern zukünftig die Öffentlichkeitsarbeit der KREAKTIV bei vielen Gelegenheiten und Anlässen.

Homepage: www.buergerstiftung-rhein-lippe.de