Nachdem das Vereinsleben über 1 1/2 Jahre brach lag und man seit einigen Monaten wieder trainieren kann, veranstalte der Schützenverein "Kleine Schweiz Tönisheide" das erste Highlight.

Samstag den 18. September wurde auf der Sportanlage des Vereins, Nevigeser Straße 225, im Rahmen der Vereinsmeisterschaft Luftgewehr Auflage, auch das Schießen, um den Luftgewehr-Wanderpokal, ausgetragen.

14 Schützinnen und Schützen traten im Vorkampf an, für das Finale qualifizierten sich: Gerald Overbeck, Ralf Bovensiepen, Kai Degner, Sabine Bovensiepen, Martin Leonhardt, Michael Schmitz, Nadja Bovensiepen und Hans-Willi Joram. In der Finalserie wurde das fortlaufende Ergebnis über Beamer auf eine große Leinwand übertragen, sodass die Zuschauer über den Fortgang der einzelnen Serien unterrichtet waren. Nach spannendem Wettkampf setzte sich Hans-Willi Joram mit 103,5 Ringen vor Sabine Bovensiepen 103,1 Ringe und Kay Degner 102,7 Ringe. Joram war als Achter gerade noch so ins Finale gerutscht, von den drei Vorkampfbesten konnte sich nur Degner im Finale behaupten.