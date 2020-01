KINDERPRINZENKÜRUNG SONNTAG 05.01.2020

HDK-Geschäftsführerin Patricia Kerst, die den HDK-Präsident Michael Jansen würdig vertrat, kürte unter tosendem Applaus, die Kinderprinzencrew. Zuerst verabschiedete Patricia Kerst die Kinderprinzencrew 2019, Kinderprinz Marvin II., Prinzessin Alina und Pagin Annika.

Dann war es endlich an der Zeit, die Kinderprinzencrew 2020 in ihren Amt einzuführen.

Bei "Standing Ovation" hielt die Kinderprinzencrew Einzug. Auf der Bühne wurde aus Lucas Kaminski "PRINZ LUCA II", aus Maya Victoria Sapor wurde "PRINZESSIN MAYA I", aus Celina Sophie Döring wurde "PAGIN CELINA" und aus Jana Quattelbaum wurde "PAGIN JANA".

Die komplette Kinderprinzencrew gehört der KG "ALLE MANN AN BORD" an.

Es herrschte eine fantastische Stimmung, die man mit Worten nicht wiedergeben kann, im feierlich geschmückten und restlos ausverkauften Festsaal, im Hotel Montan.

Oberbürgermeister Sören Link und Mahmut Özdemir (MdB) gehörten zu den ersten Gratulanten. OB-Link überbrachte Grüße und Glückwünsche der Stadt Duisburg. Ferner fand Sören Link lobende Worte für den HDK (Hauptausschuss Duisburger Karneval e. V.) der sich auch vorbildlich um den Kinderkarneval kümmert.

Mahmut Özdemir, der ebenfalls gerade für den Kinderkarneval lobende Worte aussprach, wünschte eine gute Session und lud für den kommenden Sommer die Kinderprinzencrew zum Bundestag nach Berlin ein. Mit einem Lächeln auf den Lippen sagte Özdemir, mal schauen ob Frau Merkel im Sommer noch Kanzlerin ist.

Jörg Seedorfer, Vorsitzender der Verbandsjugend des LRN (Landesverband Rechter Niederrhein im BDK e. V.) gratulierte der neuen Kinderprinzencrew und wünschte eine gute Session.

Prinz Sascha I. zählte ebenfalls mit seiner kompletten Prinznencrew zu den Gratulanten.