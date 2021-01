Eine Überraschung der besonderen Art erlebte Diakon Josef Kürten heute vor seinem Haus in Leverkusen-Hitdorf. Anlässlich seines 85. Geburtstages, am 31. Januar, gratulierte der Vorstand des SKFM-Monheim seinem Geistlichen Beirat sehr herzlich. Da Corona bedingt eine angemessene Geburtstagsfeier leider nicht möglich ist, überreichte der Vorsitzende des SKFM, Dr. Bernd Scharpegge, dem Jubilar „nur“ einen Blumenstrauß an der Haustür. Er hoffe aber, so Dr. Scharpegge, dass man die Feier noch in diesem Jahr nachholen könne.

Gleichzeitig dankte er Diakon Kürten sehr herzlich für seine jahrzehntelange geistliche Begleitung. So unterstützt und berät Josef Kürten den Verein in seiner caritativen Ausrichtung und ist auch immer da, wenn einmal persönlichere Dinge zu besprechen sind und entsprechender Rat gebraucht wird.