Wer in diesen Tagen in der Nähe der Herz-Jesu- Kirche frische Luft schnappt, kann sich an vielen bunten Hoffnungssteinen erfreuen. Die Kette der Zuversicht und Gemeinschaft soll demnächst quer durch den Kurpark bis zu zur Christuskirche reichen. Eine tolle Aktion. „Ich-du-wir“. Vielleicht legen Sie beim nächsten Spaziergang auch einen Stein in die Reihe? Aber bitte immer schön Abstand halten!