Die Tanzgruppe „Orientalischer Tanz“ des Tanzsportverein Langenfeld e.V. hat wieder Kapazitäten frei und würde sich über Verstärkung freuen.

Vielleicht sind die Möglichkeiten dieser Bewegungsform sogar das, was Sie noch suchen, um Ihre Vorsätze fürs neue Jahr umzusetzen: In Bewegung, aber auch in Entspannung, kommen, Körperhaltung und Eigenwahrnehmung schulen, Energie tanken, eine Stunde im Kreis Gleichgesinnter genießen oder einfach nur einmal was Neues ausprobieren.

Start der neuen Kurseinheit ist am 14.01.2020.

Unter dem Motto „Ich lade Euch ein mit mir zu tanzen“ kann dienstags von 18.30 bis 19.30 Uhr über 10 Zeitstunden der Zauber des orientalischen Tanzes in lockerer Atmosphäre entdeckt und erfahren werden.

Zu alt, zu jung, zu unbeweglich - das gibt es bei diesem Tanz nicht!

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Unentschlossene können gerne in einer Schnupperstunde herausfinden, ob sie diese Bewegungsform näher kennen lernen möchten.

Ort: Mehrzweckraum der städtischen Turnhalle Gieslenberger Straße 51-53 in Langenfeld-Reusrath.