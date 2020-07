Den an der "Summer school" teilnehmenden SchülerInnen der 6. Klassen an der Gesamtschule und der Realschule An der Fleuth, den Unterrichtsassistenten (SchülerInnen der 9. Jahrgangsstufe an der "Fleuth") sowie den beiden für diese Schülergruppe zuständigen Lehrerinnen hat es sehr am Herzen gelegen, der Projektleiterin, Frau Dr. Birgit Hartmann, für die tolle Organisation der Unterrichtswochen zu danken. Für die Realschule war der stellvertretende Schulleiter, Thorben Sowinski, mit Freude in die Planung und dann auch in die Durchführung des Unterrichts eingestiegen.

Wochenlang war es vor den Sommerferien recht ruhig an der Gesamtschule und an der Realschule An der Fleuth gewesen, nur wenigen Klassen hatten - in zwei Gruppen geteilt - Präsenznterricht erteilt werden können. Distanzunterricht war ein notwendiges Übel für die Schüler und Lehrer gewesen, den meisten am Unterricht Beteiligten hatte die soziale Komponente, sprich das gemeinsame Lernen, gefehlt.

Umso dankbarer hatten sich viele Schüler und Kollegen von Frau Dr. Hartmann (Gesamtschule) und Herrn Sowinski angesprochen gefühlt, als es um die Teilnahme an einer Lernprojekt in den Sommerferien ging. Die Schüler wurden dazu eingeladen, Lerndefizite in Englisch und Mathematik, die durch den Mangel an durch Lehrkräfte erteilten Unterricht waren, entstanden waren, aufzuarbeiten.

Die Resonanz war sehr gut! (Über die Zahlen im Einzelnen muss ich mich noch informieren!)

Auch bei den älteren Schülern, die ihren Lehrern assistieren durfte. Auf den Fotos sind die Schülerin Jeanette sowie die Schüler Leon und Paul zu sehen.

Sie konnten ihr Taschengeld ein wenig aufbessern, die Lehrerschaft arbeitete ehrenamtlich.