Die Wohnimmobilienpreise in ganz Deutschland steigen in den letzten Jahren stetig an. Besonders drastisch sind die Entwicklungen in den größten Städten wie Berlin, München, Stuttgart und Hamburg. Aber auch in sogenannten B-Städten wie Hannover lässt sich ein enormer Anstieg der Miet- und Kaufpreise feststellen.

Momentan ist der gesamte Immobilienmarkt ins Stocken geraten. Seit die Corona-Krise im Frühjahr begann, ist die Nachfrage am Immobilienmarkt mehr oder weniger stagniert. Dass das so bleibt, ist allerdings unwahrscheinlich. Birger Dehne, wirtschaftlich versierter Immobilien-Magnat, prognostiziert für die Zeit nach der Corona-Krise einen weiteren Anstieg der Immobilienpreise in Deutschland – auch in Hannover, der Stadt in der er seine Karriere begann.

Birger Dehne ist ein deutscher Unternehmer, Investor und gefragter Immobilienexperte. Er ist bereits seit zwei Jahrzehnten in der Immobilienbranche tätig und beobachtet den Markt in Hannover mit großem Interesse. Dehne gehören zahlreiche Mietshäuser, Wohnanlagen und ganze Wohnungsunternehmen im Westen und Norden Deutschlands. Seine Stiftung, die Birger Dehne Foundation, engagiert sich in den Bereichen Wissenschaft, Forschung und Umweltschutz.

Die Auswirkungen der Corona-Krise: Unsicherheiten und virtuelle Wohnungsbesichtigungen

Gerade am Anfang der Corona-Krise sah es für den Immobilienmarkt noch düster aus: Vielerorts fehlte Baumaterial und es kam zu großen Verzögerungen im Bauwesen. Wohnungen und Häuser wurden nicht fertiggestellt, oder viel später als eigentlich geplant.

Das hat sich mittlerweile wieder beruhigt, doch durch die wirtschaftlich angespannte Lage sind andere Probleme entstanden.

Viele Menschen können sich zurzeit keine neue Wohnung leisten und auch keinen Kredit für den Hauskauf oder Hausbau aufnehmen. Kurzarbeit, Insolvenzen und Entlassungen haben massive Auswirkungen auf die finanzielle Stabilität. Wer umziehen wollte, verschiebt es aktuell lieber. Wer aus seiner Wohnung gekündigt wird, hat Schwierigkeiten, zeitnah neuen Wohnraum zu finden.

Birger Dehne bestätigt, dass Wohnimmobilien zu kaufen und zu verkaufen, zu mieten und zu vermieten, schwieriger geworden ist. Lange und viel besuchte Wohnungsbesichtigungen sind seit Monaten nicht möglich, Einzelbesichtigungen nur mit Abstand und unter strengen Vorschriften. Deshalb weichen viele Makler und Vermieter schon auf Onlinemöglichkeiten aus: Sie schicken Fotos und Videos der Wohnungen und führen Besichtigungen virtuell durch, zum Beispiel per Skype.

Birger Dehne wirft einen Blick auf den Wohnimmobilienmarkt in Hannover

In Hannover zeichnet sich in den letzten Jahren genau wie im Rest des Landes ein klarer Trend zum Immobilienerwerb ab. Die meisten Menschen wohnen zwar noch zur Miete, doch die Nachfrage von Eigentumswohnungen, Reihen- und Einfamilienhäusern steigt an. Ein Hauskauf im Jahr 2020 kostet in Hannover durchschnittlich 3.471 Euro pro Quadratmeter, deutschlandweit sind es 3.624 Euro pro Quadratmeter. Außerhalb von Hannover wohnt es sich in Niedersachsen – wie auch in anderen ländlichen Gegenden Deutschlands – natürlich günstiger.

Jetzt, während der Corona-Krise, sinkt zwar die Nachfrage nach Wohnungen und Häusern, doch sie bleibt langfristig bestehen. Experte Birger Dehne glaubt: Nachhaltig verändern wird die Pandemie den Immobilienmarkt wahrscheinlich nicht, wie die stabilen Immobilienpreise zeigen. Die momentane Auflockerung des Verhältnisses von Angebot und Nachfrage entspannt den Markt höchstens ein wenig, bis es nach der Corona-Krise genauso weitergeht wie zuvor.