Da hat Dackeldame Trulla noch einmal Glück gehabt! Die dicke Scheibe Fleischwurst, die an der Dortmunder Straße 379 im Vorgarten lag, hätte tödlich für sie sein können – sie enthielt Rattengift!

Die Besitzer von Trulla erkannten das rechtzeitig und konnten dem zehnjährigen Hund den Köder, der offensichtlich absichtlich dort ausgelegt worden war, aus dem Oberkiefer nehmen. Sie erstatteten Anzeige bei der Polizei – wegen gefährlicher Körperverletzung auf Straßen, Wegen und Plätzen sowie aus Gründen des Tierschutzes.

"Es lag noch ein zweites Stück Wurst neben den Mülltonnen in der Einfahrt zum Garagenhof." Es seien nicht nur Hunde gefährdet, denn auch Kleinkinder würden dort spielen. "Bereits im Mai 2019 wurde ein Giftköder in der Einfahrt des Garagenhofes gefunden", so die Besitzer von Trulla. Sie warnen ausdrücklich vor diesen gefährlichen "Leckereien".