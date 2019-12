In Castrop-Rauxel kam es in den vergangenen Tagen zu mehreren Einbrüchen:

- In der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Samstagabend (21. Dezember) hebelten unbekannte Täter ein Küchenfenster in einem Einfamilienhaus am Braukweg auf. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurden Bargeld und ein Laptop entwendet. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

- In der Nacht zu Montag (23. Dezember) verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Vereinsgelände an der Lambertstraße. Die Räume im Vereinsheim wurden durchsucht. Entwendet wurden eine Currywurstmaschine, Lebensmittel und Barhocker.

- Zwischen Samstagabend (21.) und Montagmorgen (23.) schafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Lagerbereich für Leergut an der Uferstraße. Entwendet wurden mehrere Kisten Leergut. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111.