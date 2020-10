Heute wurde gegen 12:35 Uhr durch den Sirenenalarm der Vollalarm für die Feuerwehren Castrop-Rauxel ausgelöst. Alle Krätfte der Berufsfeuerwehr sowie alle Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr rückten zu einem Brand an der Von Hofmann Straße aus.

Bei einem metallverarbeitenden Betrieb in der Von Hofmann Straße, der in unmittelbarer Nähe des Chemiewerk Rütgers (Rain Carbon) und dem Hauptbahnhofs liegt, war in einer Werkshalle ein Sattelschlepper in Brand geraten.

Die Castroper Feuerwehr wurde bei der Brandbekämpfung von der Werksfeuerwehr des Chemiewerks unterstützt. Auch ein Einsatzfahrzeug der Werksfeuerwehr des Chemieparks Marl wurde angefordert, da die Brandbekämpfung sich als schwierig darstellte und nur von aussen durchgeführt werden konnte.

Die Löscharbeiten zogen sich bis in den späten Nachmittag, wobei die Werkshalle stark in Mitleidenschaft gezogen wurde, der Sattelschlepper brannte vollständig aus und wurde mit einem Radlader aus der Halle gezogen.

Verletzte Personen gab es nicht, wie es zu dem Brand kommen konnte ist noch nicht bekannt.