Ungewöhnliche Fahrerflucht Der Tag begann für eine junge Frau aus Castrop-Rauxel am Mittwoch (26. August) sehr unschön. Sie befand sich gegen 7 Uhr in ihrem Auto an der Ilandstraße. Ein ihr entgegenkommendes Fahrzeug hielt neben ihr an, und der darin sitzende junge Mann fragte sie nach Feuer.

Die ihm angebotenen Streichhölzer wollte er gerne annehmen. Beim Aussteigen schlug er allerdings seine Autotür gegen ihren Pkw. Wie bei so einem Vorfall üblich, wollte sie die Polizei informieren. Daraufhin flüchtete er. Die junge Frau verständigte die Polizei, auch wegen des Verdachts, dass der junge Mann alkoholisiert war. Da sie sich das Kennzeichen merken konnte, konnten die Beamten eine Halterabfrage

machen und fuhren zu dessen Anschrift. Dort trafen sie den jungen Mann, auf den die Beschreibung der jungen Frau passte. Ein Atemalkoholtest verlief positiv. Der Mann musste mit zur Wache, dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Polizisten entzogen ihm zudem den Führerschein.