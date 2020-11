Zuerst tötete er seine Frau, dann begann er Suizid, indem er mit dem Auto gegen einen Baum fuhr - in Castrop-Rauxel kam es am Mittwoch (11. November) zu einem tödlichen Drama.

Gegen 16 Uhr ging die Meldung bei der Polizei ein, dass ein Auto an der Nierhausstraße in Dortmund, nahe der Stadtgrenze zu Castrop-Rauxel, gegen ein Baum gefahren sei. Der Fahrer sei schwerstverletzt.

Der 52-jährige Castrop-Rauxeler starb noch an der Unfallstelle. Im Auto wurde ein Abschiedsbrief gefunden. Durch das Schreiben ergaben sich Hinweise, dass der 52-Jährige zuvor seine 49-jährige Frau getötet habe. Die 49-Jährige wurde tot in der gemeinsamen Wohnung in Habinghorst aufgefunden. Eine Mordkommission wurde eingerichtet.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der 52-Jährige seine Frau getötet hat und anschließend Selbstmord begangen hat.