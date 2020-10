Nach dem Sirenenalarm in Castrop-Rauxel rät die Stadt in Sozialen Medien aktuell wegen eines Brandes an der Von-Hofmann-Straße den Bereich weiträumig zu umfahren.

Anwohner sollten vorsorglich Fenster und Türen geschlossen halten. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz, um den Brand im Gewerbegebiet nördlich des Hauptbahnhofes zu löschen.