Am Donnerstag (9. Januar), gegen 22.15 Uhr, kam es in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf dem Händelweg zu einem Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Die 96-jährige Bewohnerin atmete bei dem Brand Rauchgas ein und wurde daher zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Für den Zeitraum der Löscharbeiten wurde das Wohnhaus evakuiert. Die Bewohner konnten nach deren Abschluss und Lüftung des Hauses wieder zurück in ihre Wohnungen. Der durch den Brand entstandene Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Das Fachkommissariat für Branddelikte hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.