Burg Hardenstein an der Ruhr

Eine analoge Fotografie, aufgenommen mit einer 35mm HORIZON 202 Panorama Kleinbildkamera.

Um ein solches Foto auf zu nehmen benötigt man ein Stativ, Belichtungsmesse und einen Drahtauslöser.

Dann muss man die gemessene Belichtungsdaten, Blende, Belichtungszeit per Hand an der Kamera einstellen.

Noch einen prüfenden Blick auf die eingebaute Wasserwaage, und die Entfernung zum Objektiv sollte auch stimmen.

Dann erst drückt man den Auslöser. So geht endschleuniges Fotografieren

Daten zum Foto Blende 11, Belichtungszeit 125Sek. Film Ilford Xp2 Super 400.