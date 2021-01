Diese Analoge Kamera Leica IIIf Baujahr 1954 nutze ich immer wieder mal um das entschleunigte Fotografieren zu genießen. An der analogen Fotografie reizt mich der einzigartige Look der Bilder.

Mit einer analogen Kamera lernst du das „richtige“ Fotografieren, da du sämtliche Einstellungen an der analogen Kamera kennen und verstehen musst.