Zum Weltmädchentag am 11.10.2020 hat die Stadt Castrop-Rauxel am Abend einige Anziehungspunkte in der Farbe Magenta erstrahlen lassen. Neben dem Förderturm der Zeche Erin, wo der Effekt tatsächlich am deutlichsten und auch aus der Ferne schon sichtbar war, wurden auch der Marktplatz und der Simon-Cohen-Platz in purpurfarbenes Licht getaucht