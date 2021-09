Tolle Nachrichten für Fans von "Castrop kocht über" (Ckü): Das beliebte kulinarische Stadtfest kann von Mittwoch (8. September) bis Sonntag (12.) auf dem Altstadtmarkt statfinden. Die Besucher müssen sich allerdings aufgrund von Corona auf veränderte Rahmenbedingungen einstellen. So wird das gesamte Veranstaltungsgelände eingezäunt.

Ein- und Ausgänge befinden sich neben dem Reiterbrunnen. Für die einzelnen Tage werden Tickets für zwei Zeitfenster verkauft: vormittags von 11 bis 17 Uhr und dann ab 17 Uhr bis Ende. Die Besucherzahl ist auf 1.000 Personen begrenzt, es gilt die 3G-Regel, und es findet eine Kontaktverfolgung statt.

Die Besucher dürfen sich an allen Tagen auf Live-Musik freuen: Den Anfang macht am Mittwoch der Lokalmatador Seven Cent. Die beliebte Coverband aus Castrop-Rauxel wird außerdem am Samstag spielen. Am Donnerstag gehört die Bühne Andy Flath & Gentlemenkapelle und der Coverband Gleis 38, am Freitag sorgt DJ Ted Newman für Stimmung. Das Florians Unplugged Trio spielt zum Abschluss am Sonntag.

Natürlich braucht ein kulinarisches Stadtfest auch kulinarische Köstlichkeiten. Bei Ckü machen diesmal sechs Gastronomen mit, der "Italiener des Jahres", Trattoria Puglia, und das Bistro Rathers sind neu dabei. Außerdem bieten das Hotel Vienna House/Haus Goldschmiedung, das Parkbad Süd, das Brauhaus Rütershoff und Tante Amanda an Ständen ihre Spezialitäten an. Spanferkel, Schnitzel, Nudeln, Pizza, Kaiserschmarn, Grillgerichte, Erbsensuppe, Haxensülze, Blutwurst und mehr - die Besucher können es sich vielfältig schmecken lassen.

Tickets sind ab sofort erhältlich

Eintrittskarten für "Castrop kocht über" sind ab sofort im Vorverkauf in allen beteiligten Restaurants sowie im Leuthold's 1910 am Markt erhältlich. Tickets kosten für Mittwoch- und Samstagabend 8 Euro, an allen anderen Tagen 5 Euro. Im Preis ist jeweils ein Freigetränk enthalten.