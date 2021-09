Der Kunstevent vom 10. bis zum 12. September 2021, im LWL-Industriemuseum Henrichshütte in Hattingen, rückt unaufhaltsam näher.

Am kommenden Freitag eröffnet Sonja Henseler das außergewöhnliche Kultur-Event erstmalig in Hattingen.

In der historischen Gebläse-/Maschinenhalle und in den weitläufigen Katakomben, präsentieren 70 ausgewählte Künstler aus dem Ruhrgebiet sowie Gastkünstler ihre neuen Kunstwerke auf rund 3000 Quadratmeter.

Dort wo 150 Jahre die Funken sprühten, zündet ein Feuerwerk zeitgenössischer Kunst.

Skulpturen aus Glas, Stein, Stahl und Holz treffen auf Streetart, Malerei und Digitale Kunst. Ein wahrhaft bunter Blumenstrauß an Kreativität, den es in dieser Art nur an diesen drei Tagen im Jahr zu bestaunen gibt. Kunstfreunde und Besucher können direkt mit den Künstlern in den Dialog treten oder auch Kunstwerke erwerben.

Der Veranstaltungsort :

LWL Industriemuseum Henrichshütte, Hattingen (Maschinenhalle und Katakomben) Werksstraße 31-33, 45527 Hattingen

Henrichshütte Hattingen LWL-Industriemuseum

Veranstaltungszeitraum :

10.9. – 12.9.2021, ( jeweils 10.00 – 20.00 Uhr)

Eintrittspreise :

Freitag, 10.9.21 : Museumseintritt Erwachsene 5,- €, emäßigt 2,50 €

Samstag, 11.09.21 : Museumseintritt Erwachsene 5,- €, emäßigt 2,50 €

Sonntag, 12.09.21: Eintritt frei (Tag des Denkmals)

Weitere Informationen:

Revierkunst