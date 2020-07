Erin-Park Castrop-Rauxel - Wo von 1867 bis 1983 Kohle gefördert wurde, ist ein Naherholungs- und kleines Gewerbegebiet entstanden.

1984, mit Stilllegung der Kokerei, endete die Ära des Steinkohlebergbaus in Castrop-Rauxel mit der erste und letzten kohlefördernden Zeche.

Heute erinnern noch die Fördertürme über Schacht 7 und Schacht 3 an die Kohleförderung vergangener Zeiten. Sie blieben als Industriedenkmal erhalten. Die Schächte wurden verfüllt.

Die Fundamente am Achsenkreuz prägen den Park.

Einer der ältesten noch erhaltenen Türme ist Erin 3. Um den ehemaligen Wetter- und Seilfahrtschacht wurde ein keltischer Baumkreis, in Gedenken an den irischen Gründer William Thomas Mulvany, errichtet. Laut eines Mythos orientiert er sich an den "Baumkalender" der Kelten.

Eine faszinierend kleine geometrische Landschaft mit Hügeln, Teichen, Blumen und Bachläufen beleben mittlerweile das ehemalige Zechengelände. Alles verbunden durch Wege - das lädt zu einem Spaziergang ein.

Von der Deponie aus, hat man einen beeindruckenden Überblick über den Park. Die Hügellandschaft erinnert an die "Grüne Insel" - Irland.

Einige Firmen haben sich in dem Park angesiedelt.

Der Erin-Park ist jederzeit frei zugänglich. Dieser ist nicht besonders groß - jedoch gibt es viele Eindrücke die man sammeln kann und Sehenswürdigkeiten.

In den Teichanlagen haben viele Wasservögel und Fische ein Zuhause gefunden und genießen es sichtlich. Da haben auch die Enten genügend Platz für einen Wasser-Landeanflug.