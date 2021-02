UND HIER DER LINK ZUM VIDEO

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR25WqVcAXPuLz2sBHMLuKaZ1qkJJJeFx1Cp3CIe47nOrb8v5cJ_ETQ1yAM&v=Wj7RtnbwdSk&feature=youtu.be

Beckers Bande besteht aus sechs Musikern, von denen vier aus Castrop-Rauxel und zwei aus Dortmund kommen. Vor einiger Zeit hat der Fotograf Ingolf Preu begonnen, seine wunderbaren Fotos u.a. auf Facebook zu teilen ... so auch Bilder von ERIN. Da Ludger den Song ERIN bereits geschrieben hatte und Ingolf bereit war, einige Bilder für das Video zur Verfügung zu stellen, ist dies nun unser erster gemeinsam eingespielter und selbst produzierter Song. An ERIN haben mitgewirkt:

Manfred Richter - drums

Martin Trottenberg - Bass

Georg Kruse - Keyboards & vocals

Günther Holtmann - guitars

Ludger Becker - lead vocals

Corona bedingt fehlt diesmal noch Michael Trottenberg (guitar), der baldmöglichst einsteigt.

Einen herzlichen Dank an dieser Stelle an Ingolf Preu, für die tollen Fotos! Du hast wirklich ein Auge für Motive und Stimmungen - Hut ab.