Am Sonntag (6. September) ist es soweit: Castrop trotzt Corona und zwar mit einem "Markt der Möglichkeiten", der von 11 bis 18 Uhr im Parkbad Süd, Am Stadtgarten 20, stattfindet.

Live-Acts, Stände, Präsentationen: Die Besucher dürfen sich auf ein buntes Programm für Jung und Alt freuen. Für Musik sorgen die Bands Once In A Week (11.45 Uhr), Just4Oldies (12.30 Uhr), Menu One (16.30 Uhr) und der Gospelchor DeBiSoNiAn'S (14.15 Uhr). Vorführungen der Tanzetage finden um 11.15 und 15.45 Uhr statt. Zu den weiteren Programmpunkten gehören u.a. Künstlermarkt und Info-Stände, Präsentation von Sportvereinen sowie Farb- und Stilberatung.

Auf die Kinder warten Circus Schnick-Schnack, Entenschwimmen, Bewegungsspiele, Glücksrad, Helium-Luftballons, selbstgemachte Buttons und vieles mehr.

Außerdem finden stündlich kleine Führungen mit Prof. Walkenhorst vom Verein „Hände weg vom Stadtgarten Castrop“ statt.

Der Eintritt am Sonntag kostet 3,50 Euro, 1,50 Euro für Kinder ab 6 Jahren, Kinder bis 6 Jahren frei.

Initiatorin des Projekts "Castrop trotzt Corona – Das neue Wirgefühl" ist Vanessa Schulz. Mehr Infos auf gibt es auf www.menschenverbinden-schulz.de/.