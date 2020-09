Das Corona-Virus hat das öffentliche Leben auch in unserer Stadt über Wochen zum Erliegen gebracht. Zeitweise ging gar nichts mehr, Restaurants und Kneipen blieben geschlossen, Veranstaltungen mussten abgesagt werden. Doch nach den Lockerungen ist unter bestimmten Hygiene- und Abstandsregelungen wieder einiges möglich. Und das wollte Vanessa Schulz Veranstaltungen „Menschen verbinden“ mit einer gemeinschaftlichen Aktion nutzen.

Die Botschaft der Veranstaltung: Wir in Castrop-Rauxel lassen uns nicht unterkriegen!

Mit Unterstützung des Teams vom Parkbad Süd stand ein wunderschöner Ausrichtungsort zur Verfügung. Die Leitidee der Veranstaltung ist ein Markt der Möglichkeiten: Menschen unserer Stadt präsentierenten sich an Ständen und auf der Bühne des Parkbads.

www.menschenverbinden-schulz.de