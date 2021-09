Die Herbstferien werden mit Casterix wieder bunt, bieten Kreatives, Sport und Ausflüge, aber auch Betreuung. Für Kinder und Jugendliche von sechs bis 18 Jahren findet sich für jeden etwas im 26 Seiten starken Programmheft, das wieder gemeinsam mit vielen Anbietern aus der ganzen Stadt erstellt wurde.

Tierisches Theater bietet das Westfälische Landestheater für Kinder von sechs bis zwölf Jahren. Beim Talentcampus entstehen ein Film im Jugendzentrum BoGi's Café und ein Figurentheater inklusive Figurenbau unter dem Motto „DieGeister, die ich rief...“ im Marcel-Callo-Haus mit etwas älteren Teilnehmenden bis 14 Jahren. Das Kinder-und Jugendzentrum Trafo lädt in der zweiten Ferienwoche Jugendliche von zehn bis 16 Jahren zur Abenteuerwoche ein. Getreu dem Motto „...sei wild, frech und wunderbar“ läuft in der ersten Herbstferienwoche dort auch das Mädchenferienprogramm für Kinder und Teens ab acht Jahren.

Das Jugendzentrum Deininghausen stellt Halloween und den Herbst in das Zentrum der betreuten ersten Ferienwoche. Zum gleichen Thema machtdas NIG im Agora Kulturzentrum mehrere Tagesangebote. Einen Halloween-Kürbis kann unter anderem im Meeting Point am 20. Oktober geschnitzt werden.

Graffiti, Nähen, Filzen, Laternen-Basteln, ein Boot bauen und einiges mehr wird in den verschiedenen Einrichtungen als Halbtagesveranstaltung angeboten.Im Jugend-Qultur-Café Q gibt es großes Kino, einmal als Movie-Night für Jugendliche von zwölf bis 18 Jahren und auch als Kinonachmittag am letzten Ferientag für die ganze Familie.

Ganztägige Ausflüge gibt es u.a. per Rad, zum Schwimmen, in die Trampolinhalle, zum Fußballgolf und in den Kletterpark. Die Falken bieten gleich eine knappe Woche mit üppigem Ausflugspaket u.a. in einen Indoor-Spielplatz und in den Movie-Park an. Während der gesamten Ferien spielen sechs bis 18jährige Soccerfive, Beachvolleyball oder Beachsoccer im Sporttreff zu vergünstigten Preisen. Eine Partie Minigolf gibt es in den Casterix-Ferien für Kinder auf der Anlage am Parkbad Nord, Recklinghauser Straße schon ab 1,50 Euro.

Das Programmheft liegt in allen Jugendzentren und an vielen Stellen im Stadtgebiet aus und ist online einsehbar auf www.castrop-rauxel.de/casterix.