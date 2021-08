Los geht’s: Rauf auf den Sattel und in die Pedale getreten. Die Aktion "Stadtradeln" startet am 29. August. Ab dann heißt es bis zum 18. September wieder: fleißig Kilometer sammeln. Castrop-Rauxel radelt erneut mit anderen Kommunen bundesweit um die Wette

„Wir hoffen, dass auch in diesem Jahr wieder viele Bürgerinnen und Bürger mitmachen“, betont Klimaschutzkoordinatorin Karin Graf. Sie wirbt nicht nur darum, beim Stadtradeln mitzumachen, sondern lädt zugleich auch dazu ein, am Sonntag, (29.), den EUV-Infostand auf dem Ickerner Marktplatz im Rahmen des Veranstaltungswochenendes des Vereins „Mein Ickern“ zu besuchen. Dort erhalten Bürger von 13 bis 18 Uhr alle Infos rund um das Stadtradeln.

Anmeldungen für das Stadtradeln 2021 sind online unter www.stadtradeln.de/castrop-rauxel möglich. Beim Stadtradeln ist es ganz gleich, ob man in Castrop-Rauxel oder anderswo radelt. Hauptsache ist, dass man entweder in Castrop-Rauxel wohnt, arbeitet, zur Schule geht oder hier einem Verein angehört. Wer teilnehmen möchte, kann ein eigenes Team gründen – schon zwei Mitglieder sind ein Team – oder sich einem bereits bestehenden Team anschließen. Für Radlerinnen und Radler aus den Vorjahren gilt: Die bereits bestehenden Accounts können wieder genutzt werden, Gruppen müssen allerdings neu gegründet werden.

Auch verspätete Radler, die das Startdatum 29. August verpasst haben, sind eingeladen uns können bis zum 18.September noch jederzeit einsteigen. Ergebnisse aus den drei Wochen können bis zum 25.September nachgetragen werden.

Neu: Schulradeln!

In diesem Jahr gibt es bei der Aktion eine Neuerung: Erstmals kommt das Schulradeln hinzu. Weiterführende Schulen im Kreis Recklinghausen sind eingeladen, mit eigenen Klassen-Teams soviele Kilometer wie möglich zu sammeln. Die drei Schulen im Kreis, die die meisten Kilometer zurückgelegt haben, können sich über eine von drei Fahrradreparaturstationen freuen. Zusätzlich werden unter allen teilnehmenden Klassen in Castrop-Rauxel dreimal 100 Euro verlost.

Und auch alle anderen Teilnehmer können beim Stadtradeln etwas gewinnen: Es werden Gutscheine im Gesamtwert von 600 Euro verlost, gestaffelt je nach zurückgelegter Kilometerzahl. Es gilt: Jede Einzelne, jeder Einzelne kann für sich, sein Team und natürlich für Castrop-Rauxel radeln. „Die Kilometerzahl aus dem vergangenen Jahr soll in 2021 möglichst gesteigert werden“, erklärt Karin Graf.

„Wir rufen nicht nur dazu auf, möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen“, so Klimaschutzkoordinatorin Karin Graf. „Wie schon im letzten Jahr suchen wir auch das schönste Stadtradeln-Foto“, fügt sie hinzu. Alle Teilnehmer können ihr Foto einreichen – per E-Mail an umwelt@euv-stadtbetrieb.de. Aus allen eingesandten Bildern wird am Ende der Aktion eine Collage erstellt.