Für alle, die noch Lust drauf haben ... Ausstellungsverlängerung bis zum 02.04.2020

im Bürgerhaus Castrop-Rauxel, Leonhardstr. 4, 44575 Castrop-Rauxel (Bitte die Öffnungszeiten beachten)

... und für die, die am 01.03. aus zeitlichen Gründen nicht an der Vernissage teilnehmen konnten, gibt`s am 24.04 um 18.00 Uhr eine Führung durch meine Ausstellung im Bürgerhaus.