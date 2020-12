Voll geworden ist es unterm Baum

Am Montag war er gekommen, der schönste Moment einer jeden Wunschbaumaktion.

45 Pakete hatten die viele Geschenkpaten der diesjährigen Wunschbaumaktion beim Friseur Verlockend abgegeben.

Die Chefin und das gesamt Team von JUNIKUM (Castrop-Rauxel) waren überwältig das in dieser so besonderen Zeit der Corona Pandemie die Hilfsbereitschaft der Kunden und Bürger so groß war und die Lokale Aktion Wunschbaum 2020 ein riesen Erfolg gewesen ist

Gestern konnten die vielen Pakete nun an JUNIKUM übergeben werden. Corona Konform erfolgte die Abgabe dieses Jahr im freien, der Nieselregen konnte die Freude in keiner Weise trüben.

Wir freuen uns riesig das auch die 12 Auflage des Verlockenden Wunschbaums wieder ein so großer Erfolg geworden ist, wir sagen an dieser Stelle noch einmal vielen Dank an alle Geschenkpaten auch im Namen der Vertreter von junikum, die jetzt die vielen bunten Päckchen und Pakete rechtzeitig zum Weihnachtsfest ausliefern werden.

Wir sind uns sicher, dass durch ihre Mithilfe unserer Aktion, viele Kinder an Heilig Abend glänzende Augen und fröhliches Lachen beschert werden.

Vielen Dank und ihnen ein schönes Weihnachtsfest.