Beiträge,

die das Herz erfreuen!

♥ Herzlichen Dank, lieber Armin! ♥

Gestartet...

hatte ich schon vor längerer Zeit mit dieser Serie!

Aber, immer ist was anderes und man kommt zu nix!

Am 29. April 2021 habe ich diesen Beitrag begonnen

(Beweisbild: 17) hier unten!

Hier ist der Starterbeitrag von Margot Klütsch

Und nun endlich - nach Monaten - geht es mit

Armin von Preetzmann weiter:

(Armin ist in diesem Monat 9 Jahre hier im LK!)

Besonderes Merkmal:

Berge, Technik und ganz viel Natur!

Henrichenburg war ein (mit Ute Ortmann) geplantes LK-Freude-Treffen Ziel... Bilder davon in diesem Beitrag! Aber, es sind immer wieder die Berge, die Armin rufen!

Aber, nicht nur das...

Armin zeigt uns wunderbare Ausflugsziele nah und fern!

Bemerkenswert ist dabei, dass Armin uns immer wieder für die Natur

begeistert und auch das Umfeld - in dem er wohnt - nicht vergisst!

Das sind - für mich zumindest - Beiträge, die wirklich lesens- und

sehenswert sind! Und nicht nur heute, sondern auch in vielen,

vielen Jahren noch!

Dass Armin mit seinen Beiträgen...

seine "Fan-Gemeinde" (zu der ich auch gehöre) hat, versteht sich fast von selbst!

Leider habe ich so oft festgestellt, dass diese so wunderbaren Beiträge dennoch

viel mehr Leser haben könnten!

Und darum hoffe ich, dass dieser Beitrag - der mein 1.500 Beitrag ist - viele und

interessierte Leser finden wird! Und dass ihm noch einige Bürgerreporter folgen!

Eine gute Art und Weise, keine Beiträge zu verpassen wäre da die

FOLGEN oder auch FEED (genannte) Funktion!

Die Feed Funktion beachten!

Natürlich haben wir nicht immer Zeit, alles zu sehen und unsere

Kommentare zu hinterlassen; was sowieso schon schade ist!

Aber bei wirklich guten Beiträgen dann schon eher traurig!

Hier die letzten 3 Beiträge von Armin:

Impressionen eines Wanderurlaubes in Oberstdorf

Wanderung in den Allgäuer Alpen bei Oberstdorf

Noch mehr Regen gefällig?

Die meistgelesenen 3 Beiträge:

Spaziergang rund um den Hullerner Stausee

Die Schiebung des Jahres

Wanderung in den Sextener Dolomiten vom Fischleintal zu den Drei Zinnen

Und nun 3 Beiträge, die ich sehr mag: Recklinghausen leuchtet

Wanderung im Übergang zwischen Ruhrgebiet und Sauerland

Am Phoenix-See in der Morgensonne

Diese Beiträge sind...

nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was Armin uns zeigt!

Und es gibt keinen Beitrag, den ich nicht lesen möchte!

Denn jeder Beitrag ist es wert, gelesen zu werden!

So viele Anregungen und Ziele - nah und fern - die uns hier

gezeigt werden, können uns - gerade jetzt - dazu veranlassen,

unser Glück nicht nur in der Ferne, sondern auch ganz nah zu

finden! Damit meine ich wunderbare, wundervolle Fotomotive,

tolle Sehenswürdigkeiten und Tage, die wir in Freude verbringen

können!

Ich hoffe wirklich sehr, dass alle Leser nun Armin folgen um

keinen Beitrag zu verpassen! Ich habe leider noch nicht alle seine

Beiträge gelesen! Das liegt aber zum Teil auch daran, dass mir bei

solchen Beiträgen ein einfaches "Tolle Fotos" oder "Daumen hoch"

nicht reicht; denn ich möchte alles genau ansehen und in mich auf

saugen!



Ich wünsche allen viel Vergnügen und viel Freude; und Armin v. P.

viele Leser und neue Fans... bis bald also zum nächsten Beitrag!

Lieben Gruss und Gesundheit von Bruni

Wer noch mehr wissen möchte: Hier: Armin als BR des Monats

*Übrigens...

die Fotos in diesem Beitrag sind von einem Treffen,

das Armin und Ute organisiert hatten! Hier hat er die

ganzen Beiträge zusammengefasst!

Ich gestehe: Ich muss noch nachlesen!!! Wer noch???

Rückblick auf das LK-Treffen am Historischen Schiffshebewerk Henrichenburg

+