Wir blicken mal auf die aktuellen belvona versuche. Es scheint derzeit ein großes Mitteilungsbedürfnis zu herrschen, von der belvona. Den innerhalb von einer Woche werden immer wieder neu Pressemitteilungen veröffentlicht, mit sehr Fragwürdigen aussagen

Aber für viele Mieter*innen auch ein lachhafter Witz. Darunter zum Beispiel: (Kriegserklärung an Wohnungsgiganten / belvona kämpft gegen dubiose Machenschaften) oder (belvona deckt auf: Die große Service-Lüge der Wohnungsgiganten) das Unternehmen spielt u.a. auf die Deutsche Wohnen an, diese wird in den DAX aufsteigen. Zitat: "Wächst hier ein neuer unschöner Riese heran? Giganten sind nie beliebt." Laut vieler Mieter*innen mit denen ich Sprechen konnte, ist das ein großer Witz ausgerechnet von der Seite. Mieter sagt: "Hochmut kommt vor dem Fall."

Denn wer selbst ein großen tief schwarzen Schatten nach sich zieht, wie z.b. im Hintergrund von der DEGAG und Altro Mondo sollte nicht von einer "Kriegserklärung" oder "belvona deckt auf" sprechen. Aber wenn man sich an sehr viele Pressemitteilungen der belvona erinnert stehen, ja hinter belvona auch internationale Investoren, wenn man dem Geschäftsführer der belvona glauben kann. Daher besteht nur in der Größe der Unternehmen ein Unterschied.

Wer ist belvona wirklich?



Der Verein Mieter Netzwerk Dortmund hat dazu ja vor einiger Zeit eine offensichtliche gute Recherche betrieben, hier das Ergebnis: (Wer verbirgt sich eigentlich hinter der belvona (schöner wohnen) GmbH aus Düsseldorf?) - daher ist das Misstrauen und die Verzweiflung der vielen Mieter*innen ja zu verstehen. Die belvona muss viel mehr tun, außer Pressemitteilungen zu veröffentlichen, die nur ablenken sollen von der Realität. Neuer Name altes Geflecht.

Elfenhang und Engelshöhe in Wuppertal

(Pressemitteilung 09.06.2020 Mieter Netzwerk Dortmund e. V. NL Wuppertal)aus dem Quartier Elfenhang und Engelshöhe in Wuppertal, gibt es wieder Neuigkeiten zu vermelden. In dieserAnzeige wird eine Wohnung mit Baujahr Mitte der 70er Jahre renoviert mit geprüften Fenstern und aktueller Ausstattung der Sanitäreinrichtung angeboten – den vollständigen Angebotstext haben wir als PDF gesichert vorliegen, er liegt bei. 69,39 qm Wohnfläche zum Mietzins von 590,- € Kaltmiete – das macht dann gerundete 8,50 € je Quadratmeter.

Laut Mietspiegel der Stadt Wuppertal – zu finden unter www.wuppertal.de – ist ein Mietzins von maximal 7,01 € kalt bei Baujahr bis 1977 bzw. 7,69 € ab 1978 anzusetzen – unter Berücksichtigung eines modernisierten Bades, getrennter Toilette und Bad, Balkon und erneuerter Heizung. Hierbei handelt es sich um die Obergrenzen laut Mietspiegel, nicht die Durchschnittswerte. Durchschnittswerte wären 6,91 € bzw. 6,32 € je qm. Somit wird hier versucht, den Mietpreis unrechtmäßig um über 100,- € zu hoch zu vereinbaren. Wobei spätestens bei dem angepriesenen Verbrauch von 119,62 kWh/(m²*a) und nicht ausgewiesener Eingruppierung in eine Energieeffizienzklasse jeder hellhörig werden sollte.

In Wuppertal macht sich die belvona nicht sonderlich beliebt Wohnanlagenpflege ein Mieter kommentiert das: "Ich finde es auch grausam, seit Stunden geht der Lärm hier weiter." auch aus anderen Städten wird der Ärger größer gemeldet. Dazu warten weiterhin längst ausgezogene Mieter*innen immer noch auf Ihre Kautionen.

Wir können nur klar davor warnen, einen entsprechenden Mietvertrag dort einzugehen.

Schreibt der Verein Mieter Netzwerk Dortmund in seiner Pressemitteilung

Anweisung verpasst bekommen

Die Mieter*innen in Dortmund haben scheinbar einen Anweisung verpasst bekommen – bei Interview arbeiten gestern fällt einen auf, das Mieter*innen Angst vor Rechts Anwaltliche Repressalien seitens der belvona und von der Altro Mondo GmbH haben – Sie schildern: "wir haben klare Anweisungen bekommen von belvona und der Altro Mondo, wir sollen niemanden in unsere Wohnungen lassen." Ein normales Interview war so kaum möglich zu führen, wo ich vor Ort war.

belvona und das Mieternetz.



Ich habe in den letzten Tagen viel gesehen, viele Pressemitteilungen, aus denen man viel erlesen kann, von der belvona erfinderisch ist man dabei aber nicht wirklich. Ein Forum wird namentlich nah an kritischen Berichterstattern oder kritischen Anfragen Stellern ( Mieter Netzwerk Dortmund) dieser berichtete: (Unser Kommentar: Kaufen, Vermieten, Wohnen, - belvona GmbH aus Düsseldorf) und das ( MieterForum Ruhr ) letztes berichtete: (Altro Mondo: Landesweit Bewegung) und (Altro Mondo - AM - Alles Masche) benannt – Das MieterForum ist eine Arbeitsgemeinschaft von Mietervereinen im Ruhrgebiet wie der Mieterverein Bochum und Umgend e.V., Mieterverein Dortmund und Umgebung e.V., MieterInnenverein Witten e.V., Mietergemeinschaft Essen e.V.

Das Forum von der belvona GmbH heißt Mieternetz-belvona und wechseln dank ursprünglichen Schreibfehlern kurzfristig Ihre Benennung. Auf der Webseite des Forums wird ebenfalls das Wort Mieterforum scheinbar täglich verändert, erst war es "Mieter-Forum" dann "Mieterforum" ohne (-) jetzt ist es: "MIETERFORUM" da sind sich die Verantwortlichen wohl nicht ganz einig. Das "Forum für Mieter" wirft nicht nur eine fragwürdige Frage auf, sondern auch einige Fehler dazu auf.

Kommentare von "Mieter" sind zur selben Zeit veröffentlicht worden, und auf demselben Tag datiert. Dazu teilweise von selben User geschrieben. - Dazu klare Anspielungen auf das Fredenbaum Carre in Dortmund und Elfenhang und Engelshöhe in Wuppertal, mit den Orten beschäftigt sich u.a. der Mieter Netzwerk Dortmund und Wuppertal. Mehr Immobilien gibt es nicht? Doch eigentlich schon! Aber worum geht es dann, könnte auf der Hand liegen man will sich in Google Ranking ohne große kosten ein besseres Suchergebnisse verschaffen.

Auf Anfrage sagten Jörg Neubaur und Marco Krieg vom Mieter Netzwerk Dortmund und NL Wuppertal vom 11.06.2020 zu Belvona Mieterforum / Mieternetz:

Sagten Jörg Neubaur und Marco Krieg: "Grundsätzlich begrüßen wir jede Möglichkeit eines offenen Austauschs für die im Quartier lebenden Menschen, halten allerdings ein klar gegen die bisherige Vereinsarbeit von Mietervereinen und freien Vereinen / Interessengemeinschaften positioniertes, vom Vermieter gesteuertes Forum hierfür nicht für den geeigneten Ort. Wir vermuten, das über dieses Portal weitere Erkenntnisse gewonnen werden sollen, welche Mieter sich gegen Rechtsbrüche wehrhaft zeigen und mit welcher Mieterstruktur man entsprechend verfahren kann, ohne mit nennenswerten Widerständen rechnen zu müssen.

Die Art der bisher zu lesenden Einträge passt nicht zu dem im Quartier erlebten Geschehen."

Zum Thema Grünflächenpflege sagt Jörg Neubaur: "JA, festzustellen ist: Es wird viel getan, was auch mit entsprechender Geräuschkulisse passiert, um aufzufallen. Wie vieles davon Sinn frei ist, sollen Außenstehende beurteilen. Fakt ist, wenn ich an einer Stelle 4 mal in einer Woche den gleichen Rasen mähe, gibt das keine gepflegte Fläche, sondern tote Landschaften, die ich anschließend aufwendig neu begrünen muss." Marco Krieg fügt hinzu: "auch in Dortmund und anderen Städten selbes Bild."



Zum Thema Sanierungen und Instandsetzungen sagen Jörg Neubaur und Marco Krieg:"Fakt ist auch, durch Überpinseln offensichtlicher Schadstellen / Mauerwerksausbrüchen mit Spachtelmasse bzw. Farbe auf Wasserschäden werden die Schadstellen kurzzeitig unsichtbar, spätestens nach der nächsten Frostperiode werden diese wieder da sein. Und sicher nicht kleiner geworden sein. Wir würden uns eine wirklich offene Kommunikation und das Beseitigen der strukturellen Schäden (Bauwerksabdichtung / Schimmelbefall / fehlerhafte Elektrik / Fehlerhaft montierte „neue“ Bäder) wünschen, nicht das Anbieten „renovierter“ Altbestände zu Mieten weit oberhalb des festgelegten Mietspiegels.Dies wird aber wohl leider nicht passieren, wenn stattdessen viel Geld in eine Werbekampagne in diversen Medien (z.B. Focus) investiert wird."