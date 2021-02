Aktuell und kostenlos informiert der Stadt-Anzeiger Castrop-Rauxel zweimal in der Woche rund 36.300 Haushalte in der Europastadt. Die gedruckte Zeitung erscheint mittwochs und samstags und wird an fast alle Haushalte und Unternehmen in der Stadt verteilt.

Das Wichtigste, was in Castrop-Rauxel passiert, Neues aus dem Rathaus, von Vereinen und Initiativen, aus Kitas und Schulen und vor allem Neuigkeiten aus den Ortsteilen bekommen Castrop-Rauxeler mit dem Stadt-Anzeiger direkt nach Hause geliefert.

Neben Berichten über Politik, Wirtschaft und Kultur, besondere Menschen und ihre starke Bindung an ihren Ortsteil enthält der Stadt-Anzeiger auch Stellen- und Kleinanzeigen sowie Angebote.

Wir halten euch auf dem Laufenden!