Kritik und schwache Arbeit muss ertragen werden, und geändert werden und nicht ignoriert werden. Das finden viele MitgliederInnen des Mietervereins in Dortmund, diese Kritik ist nicht völlig unberechtigt, denn die vielen MitgliederInnen zahlen für Leistungen aber bekommen meist es eher mit den Nerven. Viele Mitglieder beschweren sich derzeit, dass es dort in Moment viel zu langsam vorangeht. Oder schlicht zu Spät reagiert wird. Schlechte Erreichbarkeit, Termine viel zu lange dauern bis man sie bekommt. Und wenn man einen Termin hat, geht dieser im eil Tempo vonstatten, manchen Mitgliedern wirkt es so das einige Rechtsberater dort dazu lustlos, genervt, antriebslos und klar unvorbereitet in Terminen wirken oder es sogar offensichtlich sind.



Mitgliedschaft und die Zusatz Unkosten!

Eine Mitgliedschaft geht für mindestens 2 Jahre abschließen. Klar gibt es verschiedene Beitragssätze und angepasste Beiträge, Ich finde, ist nicht unbedingte nötig. Denn wenn ein Mieter nur ein oder zweimal im Jahr den örtlichen Verein in Anspruch nimmt, und das Nächste Jahr dann gar nicht. Brauchen diese dann wirklich eine 2-jährige Mitgliedschaft? MitgliederInnen mit den Ich ins Gespräch kam in Dortmund finden nein!

Mieterverein kann nicht selbst vertreten.



Aber wenn ein Mieter Klagen will oder muss, kann der Verein sie selbst nicht mal vertreten, warum also eine 2-jährige Mitgliedschaft erwerben? Wenn ich am Ende sowieso ein Anwalt außerhalb der Mitgliedschaft brauche. Diese Frage stellen sich sehr viele Mitglieder derzeit. Dazu kommen unnötige kosten die am Ende keine Wirkung vor Gericht haben.

Beispiel: der Mieterverein empfehlt Ihnen einen Sachverständigen der natürlich im Interesse des Vereins und des Mitgliedes handelt und ein Gutachten schreibt. Dafür soll das Mitglied dann noch zwischen 50 - 100 Euro bezahlen. Wie soll, ein Transferleistungsbezieher das den können. Dieses Gutachten ist am Ende vor Gericht im Späteren eventuellen verfahren aber nichts wert. Schilderten mir mehrere Mitglieder die diese Erfahrungen machen mussten.

Dazu kann jedes Mitglied eine Rechtsschutzversicherung mit der Mitgliedschaft abschließen. Der haken daran ja man ist abgesichert soweit gut. Aber der nachteil wieder fallen zusätzliche Kosten an wenn der Mieter Klagen will oder muss. Denn wer gegen eine z.b. Mieterhöhung Klagen will, muss 150 Euro Eigenbeitrag leisten für die Rechtsschutzversicherung. Dieses Prozedere wiederholt sich dann jedes Mal aufs neue. Wenn der Mieter später auf Instandsetzung klagen will, oder muss zu der Mieterhöhung werden wieder 150 Euro fällig. Dazu gibt es an der empfohlenen Kanzlei, die der Mieterverein scheinbar jedem empfiehlt, auch Kritik geben. Denn dort wird man noch mehr wie eine Akte oder ein Aktenzeichen behandelt und nicht vernünftig behandelt wie bei einer anderen Kanzlei. Was auch gern vergessen wird, zu erwähnen man ist nicht an die Empfehlung des Mietervereins gebunden als Mitglied. Mann kann sich auch seinen Anwalt des Vertrauens Anwalt aussuchen.

Ein Fass ohne Boden für Mitglieder die wenig Gelder zur Verfügung haben kann das ein Finanzieller Supergau werden.

Kritiken in Stichpunkten an Ihren Mieterverein in Dortmund:



Termine werden unvorbereitet abgeleistet, oftmals immer wieder neue oder wiederholte Erklärungen durch Mieter/innen

Mitgliedschaft mit Zusatz Unkosten verbunden

Teilweise falsche Beratungen zum Nachteil der Mieter/innen

Schlechte Erreichbarkeit Telefonisch, als auch per Mail

Fälle werden nicht bearbeitet oder zu spät,

Antworten, Reaktionen auf Schreiben dauern viel zu lange

viele Mitglieder wollen Mitgliedschaft kündigen

Zu lange Wartezeiten auf Termine

für Mieter/innen wirken die Rechtsberater gelangweilt und nicht engagiert genug

Mitarbeiter/innen unfreundlich, ausgebrannt, überarbeitet, oder schlichtweg überfordert

Mietervereine werden immer mehr zu politischen Akteuren,

Ideen von einzelnen Mietern, oder Mieter/innen Initiativen werden nur schleppend oder sehr stark verzögert oder gar nicht unterstützt,

mehr und mehr viel zu viel politisch werden.

Mitgliedsbeiträge zu hoch für nicht geleistete Unterstützung,

keine Notfallregelungen, für nicht Mitglieder, „

Man muss Mitglied werden, um Unterstützung in Notfall zu erhalten.

Kritik wirken lassen und was ändern.



Es wäre wünschenswert, dass sich gerade der Mieterverein in Dortmund, die Kritik zu Herzen nehmen würde und nicht wie es mir einige Mitglieder schildern. „Die Vormachtstellungen“ dazu nutzen, sich auszuruhen und zu ignorieren. So kann auch die Qualität und Glaubwürdigkeit nicht noch schlechter werden als sie derzeit ist. Und auch nicht zu Problemen oder Unzufriedenheiten unter den Mitglieder führen. Denn jeder Verein muss von seinen Mitgliedsbeiträgen leben, und sich Finanzieren aber er sollte auch seinen Mitgliedern gerecht werden können. Die >Stärke liegt nicht darin größer zu werden< den dann verliert man den eigentlichen weg. Aber wenn man den kritischen Mitgliedern glauben sollte dann heißt es dort: "Mitgliedsbeiträge zahlen aber für mangelhafte geleistete Unterstützung."



