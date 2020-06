Liebe Anna V.,

wir kennen uns nicht, aber trotzdem schreibe ich Dir heute auf diesem Weg. Denn ich habe an diesem Morgen Deinen Wunsch, den Du per Luftballon auf den Weg geschickt hast, auf der Straße gefunden.

Ich kann gut verstehen, warum Du diesen Wunsch hast. Es ist eine ganz spezielle und nicht immer einfache Zeit, die wir gerade erleben. Auf viele Dinge müssen wir leider verzichten. Manchmal fällt es uns leichter und manchmal nicht. Besonders schade ist es aber, wenn es sich dabei um besondere Momente handelt. So wie in Deinem Fall, die ausgefallene Abschlussfeier.

Vielleicht geht Dein Wunsch ja tatsächlich in Erfüllung und Ihr könnt Eure Feier irgendwie nachholen. ...

Bewahre Dir die gemeinsamen Erlebnisse und Erinnerungen mit Deiner Seehundklasse in Deinem Herzen.

Ich wünsche Dir, dass Du den Kontakt zu Deinen ehemaligen Mitschülerinnen und Mitschülern nicht verlierst. Das wird vielleicht nicht in jedem Fall klappen, aber ich drücke Dir fest die Daumen.

Jedes Ende birgt auch einen neuen Anfang. Für Dich wird es nach den Ferien mit einer neuen Schule und neuen Mitschülerinnen und Mitschülern weiter gehen. Dafür wünsche ich Dir alles Gute.

Genieße nun erst mal Deine Ferien und bleib gesund!