Die Emscher wird zum Mitmach-Fluss: Sogenannte Bewegungsinseln laden ab sofort an den vier Emscher-Höfen zum Bewegen ein – darunter auch der Hof Emscher-Auen in Castrop-Rauxel. Die weiteren Höfe sind der Emscherquellhof in Holzwickede, der BernePark in Bottrop und der Hof Emschermündung in Dinslaken.

Entstanden sind sie im Zuge des Präventionsprojektes „Gesund an der Emscher“ von der Knappschaft und der Emschergenossenschaft. Parallel zum fortschreitenden Emscher-Umbau leistet die Kooperation des Wasserwirtschaftsunternehmens und der Krankenkasse einen Beitrag für mehr Lebensqualität in der Emscher-Region. Im Mittelpunkt steht die Gesundheitsförderung für Menschen jeden Alters.

Bewegungsinseln

Durch den Emscher-Umbau erhalten die Menschen in dieser Region nicht nur einen Zugang zu einer neu zurückgewonnenen Natur- und Flusslandschaft – direkt vor der eigenen Haustür. An den Ufern entstehen auch Freizeitareale entlang eines umfangreichen Wegenetzes. Jetzt wurden an den vier Emscher-Höfen – von der Quelle bis zur Mündung – sogenannte Bewegungsinseln aufgestellt.

Eine Bewegungsinsel besteht aus mehreren Geräten, an denen verschiedenste Übungen möglich sind: Sie helfen dabei, sich fit zu halten und so etwas für die Gesundheit zu tun. Eine Infotafel erklärt die Übungen einfach und verständlich in Bild und Text.

„Wasserwirtschaft, Bewegung und Gesundheit bilden beim Emscher-Umbau einen Dreiklang: Neben einer neuen blau-grünen Infrastruktur schaffen wir Lebensräume, die Interessierte bei Radtouren und Spaziergängen entdecken und erleben können. An unseren Emscher-Höfen kann man ab sofort noch mehr auch etwas für seine Fitness tun. Dazu laden wir alle ein“, sagt Prof. Dr. Uli Paetzel, Vorstandsvorsitzender der Emschergenossenschaft.Bettina am Orde, Geschäftsführerin der Knappschaft, betont: „Das Vorhaben der Emschergenossenschaft, durch den Emscher-Umbau den Menschen in dieser Region ein Stück Lebensqualität zurückzugeben, finde ich toll. Die Knappschaft ist in dieser Region tief verwurzelt und deshalb freuen wir uns, diesen Weg aktiv mitzugehen. Wir wollen mit den Bewegungsinseln den Menschen ein Angebot zur Bewegung und einem achtsamen Umgang mit sich und ihrer Gesundheit machen.“

Gesundheitsförderung

Die Knappschaft unterstützt seit 2019 zahlreiche Projekte entlang des Emscherweges zur Gesundheitsförderung. Zum Beispiel bietet das Projekt „Gesund an der Emscher“ Workshops im Gesundheits- und Ernährungsgarten in Dortmund oder geführte „Glücksradtouren“, eine Verbindung aus Radtour und Achtsamkeitsübung, an. Professor Dr. Uli Paetzel, Vorstandsvorsitzender der Emschergenossenschaft, und Bettina am Orde, Geschäftsführerin der Knappschaft, stellten die Trimm-Dich-Station vor.