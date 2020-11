Um das fallende Herbstlaub rasch und wohnortnah entsorgen zu können, bietet der EUV Stadtbetrieb den Bürgern auch in diesem Jahr mit der Laubsammelaktion einen besonderen Service und hat im Stadtgebiet zusätzliche Container speziell für das Herbstlaub aufgestellt. Sie werden täglich angefahren und geleert, dabei werden pro Tag circa 20 Tonnen Laub gesammelt.

Bis Samstag (28. November) stehen an zwölf Standorten im ganzen Stadtgebiet die zusätzlichen Container für das Laub aus Vorgärten und Gehwegen, das von den städtischen Bäumen fällt, bereit

Diese im Überblick:

• Fuchsweg Parkplatz Sportplatz Merklinde

• Westheide/Ecke Oestricher Straße in Dingen

• Am Stadtgarten/Ecke Glückaufstraße,

• Parkstreifen am Verwaltungsgebäude des EUV Stadtbetriebs, Westring 215

• Dortmunder Straße gegenüber der Einmündung zum Ginsterweg

• Dortmunder Straße in Frohlinde an der Wakefieldstraße

• Weimarer Straße

• Victorstraße/Ecke Vördestraße

• Freifläche am Penny-Markt-Parkplatz (Habinghorst)

• Recklinghauser Straße in Höhe des Kreisverkehrs Klöckner Straße

• Uferstraße/Am Kärling

• Freiheitstraße/Ecke Bramkampstraße

Um das Laub auf Plätzen oder Fahrbahnen zu entfernen, sind die Mitarbeiter der Straßenreinigung im Dauereinsatz. Mit Klein- und Großkehrmaschinen sowie mit Laubsaugern werden die Straßen regelmäßig von den Blättern befreit.

Ordnungsgemäß entsorgen

Der EUV Stadtbetrieb bittet Bürger darum, Laub ordnungsgemäß zu entsorgen und nicht vom Gehweg auf die Fahrbahn zu fegen. Insbesondere wenn größere Laubhaufen aufgeschichtet werden, kann dies zu Beeinträchtigungen des Verkehrs führen. Zudem können dadurch Sinkkästen verstopfen, was bei Regen zu Problemen führen kann. Darüber hinaus kann die Kehrmaschine große Laubhaufen nicht aufnehmen, da das Fassungsvermögen der Maschine ansonsten nicht ausreicht, um auf allen in der Tour befindlichen Straßen eine Reinigung zu gewährleisten. Es ist auch nicht auszuschließen, dass sich in den großen Laubhaufen Geäst befindet, was die Funktionstüchtigkeit des Fahrzeugs beeinträchtigen kann.

Sollten überdurchschnittlich große Laubmengen in bestimmten Straßenabschnitten anfallen, so können sich die Bürgerinnen und Bürger stets sehr gerne an den EUV Stadtbetrieb wenden, um zu klären, wie eine Entsorgung erfolgen kann.

Laub umweltfreundlich verwenden

Im eigenen Garten kann Laub auch umweltfreundlich verwendet werden. Igel und andere Kleintiere freuen sich über Laubhaufen in einer Gartenecke oder unter Hecken als Winterquartier. Zudem können Pflanzen mit einer Schicht Laub vor Frost geschützt werden. Viel Arbeit beschert das Herbstlaub gegenwärtig nicht nur Haus- und Grundstücksbesitzern. Auch der EUV Stadtbetrieb ist mit Personal und Maschinen im Einsatz. Foto: Stadt Castrop-Rauxel