Sie sind pink, sie fallen auf. Sie weisen farbenfroh auf das ehrenamtliche bürger-schaftliche Engagement für die Umwelt hin. Zugleich sind sie ein Zeichen gegen illegale Müllentsorgung. Die Rede ist von den neuen Abfallsäcken, die der EUV Stadtbetrieb erstmals bei der stadtweiten Aktion „Platzverweis dem Dreck“ vom 5. bis 11. Juni an die Teilnehmenden verteilt.

„Wir haben in diesem Jahr nicht nur ein anderes Format für den Platzverweis gewählt“, erklärt Klimaschutzkoordinatorin Karin Graf, „sondern auch die Idee zu dem speziellen Abfallsack entwickelt.“ Und der sei mit der knalligen Farbe ein Hingucker. Denn: Wenn es um die Umwelt geht, sollten auch alle genau hingucken.

"Platzverweis dem Dreck" am 5. Juni

Deshalb startet die stadtweite Aktion des EUV Stadtbetriebs passenderweise am Samstag (5.). „Das ist der Tag der Umwelt“, so Karin Graf, die den „Platzverweis dem Dreck“ federführend organisiert. Bis zum 11. Juni – somit über einen Zeitraum von einer Woche – sammeln dann Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände, Schulen und Kindergärten an einem selbst gewählten Termin und einem selbst gewählten Ort den Abfall, den andere einfach widerrechtlich weggeworfen haben.

Die Entsorgung des gesammelten Mülls übernimmt der EUV Stadtbetrieb. „Zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich angemeldet“, berichtet die Klimaschutzkoordinatorin. So werden knapp 30 Gruppen in der Aktionswoche für die Umwelt im Einsatz sein – natürlich unter Einhaltung der geltenden Corona-Regeln.

Abfallsäcke sollen auffallen

Da der EUV die Teilnehmer mit den pinken Abfallsäcken ausstattet, werden diese sicher auch öfter im Stadtgebiet zu sehen sein. „Das soll auch so sein“, betont Karin Graf. So wird das ehrenamtliche Engagement durch die Signalfarbe deutlich sichtbar. Zudem sollen die auffälligen Abfallsäcke das Umweltbewusstsein schärfen.

Die Abfallsäcke in dem knalligen Pink werden auch nach dem „Platzverweis dem Dreck“ weiterhin zum Einsatz kommen. Dazu Karin Graf: „Wir haben immer wieder und in der vergangenen Zeit verstärkt Anfragen von Gruppen oder auch Einzelpersonen, die ehrenamtlich Abfall sammeln möchten, sie möchten wir unterstützen und ihnen eine Entsorgungsmöglichkeit bieten – auch deshalb haben wir die Idee zu den pinken Abfallsäckenentwickelt, diese können wir bei Bedarf zur Verfügung stellen." Pretty in Pink: Die neuen Müllsäcke für besondere Sammel-Aktionen sind nicht zu übersehen.