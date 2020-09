Das Quartierbüro des Diakonischen Werks Herne in Ickern bietet am 24. September – im Rahmen der Stadtteilrundgänge durch das Quartier – eine Führung durch die Anlage des Kleingartenvereins Henrichenburg an.

Eugen Irla und Sascha Wilde vom Kleingartenverein werden die Gäste begrüßen und durch die Anlage führen. Der Gartenfachberater Manfred Benthaus ist zur Stelle, und Adam Grauer als Gründungsmitglied wird über die Entstehung berichten. Ein oder zwei Gärten werden von den Besitzern zur Besichtigung geöffnet.

Der Rundgang beginnt um 17 Uhr am Eingang zum Kleingartenverein Henrichenburg an der Borghagener Straße 168 a. Er wird ca. 1,5 Stunden dauern und endet um 18.30 Uhr. Anmeldung (bis 23. September) im Quartierbüro bei Rolf Wöhlke unter Tel. 02305/7044 881 (Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 8 bis 13 Uhr).