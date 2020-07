Wer sich mal auf meiner Seite umschaut, kann erkennen, dass ich gerne alles was kreucht und fleucht ins Visier nehme. So war ich auch gestern wieder im Erin-Park auf Motivsuche. An einem der Teiche bin ich dann auch fündig geworden. Zwei Feuerlibellen, die bei uns noch recht selten sind, zogen dort ihre Bahnen. Obwohl sie eine große Fluchtdistanz haben, sind mir einige Aufnahmen gelungen, u.a. die oben gezeigte.

Die Aufnahme zeigt ein Paarungsrad der Feuerlibellen. Erst als ich mich zuhause auf einigen Libellenseiten informierte, wurde mir bewusst, was ich da für einen Schnappschuss auf der Speicherkarte hatte. Folgende Informationen habe ich dort gefunden:

- Die Paarung der Feuerlibelle dauert nur wenige Sekunden und findet meist im Flug statt. Selten setzen sich die Libellen auch kurz nieder.



-Die Weibchen der Feuerlibelle sind unauffällig hellbraun gefärbt. Äußerst selten sieht man bei der Feuerlibelle Weibchen, die rot gefärbt sind wie Männchen.

Und was ist auf meinem Foto zu sehen: Zwei Feuerlibellen die sich bei der Paarung absetzen und das Weibchen ist wie das Männchen rot gefärbt.