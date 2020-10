Nachdem wir den ursprünglich in diesen Tagen geplanten Kurzurlaub (in deutschen Landen) aus bekannten Gründen lieber nicht angetreten sind, haben wir uns wieder in unserer eigenen Region näher umgesehen. Als dann heute Nachmittag sich der Regen etwas gelegt hatte stand ein Spaziergang vor der Haustür an. Es ging dabei durch die Castrop-Rauxeler Stadtteile Schwerin und Frohlinde, speziell über das alte Rennbahn-Gelände und den Golfplatz. Inzwischen hat die Laubfärbung überall eingesetzt und die Bäume zeigen sich in prachtvollen Farben. Als dann zum Schluss sogar noch die Sonne etwas durch die Wolken hindurch blinzelte konnten wir die Herbstfarben richtig genießen. Ich hoffe, in meiner Foto-Ausbeute kann ich ein wenig dieser herbstlichen Atmosphäre rüber bringen.