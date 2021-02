Heute morgen erhielt ich einen Anruf einer befreundeten Tierfotografin. Sie sei im Erin-Park und dort würden städtische Mitarbeiter den Hügel am Teich komplett roden. Ob ich etwas darüber wüsste? Da ich sowieso auf dem Weg in die Altstadt war, traf ich mich dort mit ihr und wir sahen uns das Ergebnis der Arbeiten zusammen an.

Auf Nachfrage war meiner Bekannten von einem der Mitarbeiter des Grün- und Friedhofamtes der Stadt Castrop-Rauxel folgende knappe Auskunft gegeben worden: Es hätte einzelne Beschwerden gegeben, dass die Brombeeren stören würden ...

Leider wurden aber nicht nur die Brombeeren entfernt. Auch die drei markanten Rosenhecken, die sich an den Kanten des Hügels entlang hochzogen, sind bis auf den Erdboden zurückgeschnitten worden. Es sieht wirklich traurig aus.

Ich frage mich nun war das wirklich notwendig? Die Brombeeren haben keine Wege zugewuchert. Ob die Rosen noch nachwachsen, kann ich nicht einschätzen. Sicher ist nur, es werden demnächst jede Menge Blüten für die Insekten fehlen. Die Insekten werden dann den verschiedenen, oft seltenen Vögeln und den Mauereidechsen als Nahrung fehlen ...

Leider waren die städtischen Mitarbeiter nicht mehr anwesend als ich vor Ort war. Ich hatte also nicht die Möglichkeit selber nachzufragen. Vielleicht liest ja einer der zuständigen Mitarbeiter diesen Beitrag und kann eine ausführlichere Erklärung abgeben. Ich würde mich darüber freuen.

Ich sehe es im Moment nur so: Anderswo werden extra Blumenwiesen für die bedrohten Insekten angelegt, hier in Castrop werden blühende Hecken abgesägt.

P.S.: Den aktuellen Fotos habe ich ein paar Archivfotos zum Vergleich beigefügt.