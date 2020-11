Die erste, also konstituierende, Sitzung des neu gewählten Stadtrates wird am Donnerstag (5. November) um 17 Uhr nicht in der Stadthalle, sondern in der Europahalle unter den strengen Vorgaben des Corona-Hygieneplans mit allen Mitgliedern stattfinden. Während der gesamten Sitzung gilt die Maskenpflicht.

Um weiterhin als Kommune handlungsfähig zu sein, ist diese Sitzung in voller Besetzung durchzuführen. So sind in der aktuell gültigen Fassung der Coronaschutzverordnung §15a, (5) Veranstaltungen und Versammlungen, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der Daseinsfür- und -vorsorge dienen, wie Sitzungen des Stadtrates, erlaubt.

In der konstituierenden Sitzung am Donnerstag wird Bürgermeister Rajko Kravanja in seine zweite Amtszeit eingeführt. Das erfolgt durch den Altersvorsitzenden des Rates. Das ist derzeit der CDU-Politiker Josef Berkel.

Außerdem werden 19 bisherige Ratsmitglieder verabschiedet sowie die neu gewählten Mitglieder des Rates eingeführt und verpflichtet.

Keine Live-Übertragung

Eine Live-Übertragung dieser Ratssitzung wird es nicht geben. Jedoch ist zu Beginn jeder Sitzung eine Fragestunde für Einwohner eingeplant. Bürger können dem Rat per E-Mail Fragen stellen, und zwar am Tag der Sitzung bis 15 Uhr über die Adresse ratsangelegenheiten@castrop-rauxel.de.

Auch die persönliche Teilnahme an der Sitzung ist für eine begrenzte Zuschauerzahl möglich. Bürger, die trotz des Distanzgebots die Ratssitzung 17 Uhr besuchen möchten, müssen sich vorab in die Zuschauerliste eintragen lassen. Möglich ist dies entweder per E-Mail an ratsangelegenheiten@castroprauxel.de oder telefonisch unter 02305/1062215.