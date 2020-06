Der Erhalt der alten Eiche soll dauerhaft gesichert werden. Das sieht der Bebauungsplan "Am Emscherufer" vor. Die Stadtverwaltung informiert jetzt über die aktuellen Pläne zur weiteren Entwicklung des Wohnbaugebiets nördlich der Heerstraße im Ortsteil Habinghorst.

Die Planung erfolgte bislang unter der Bezeichnung Bebauungsplan Nr. 245 „Wohnen an der Emscher“. Nunmehr wird das Planverfahren unter der Bezeichnung Bebauungsplan Nr. 245H „Am Emscherufer“ ergänzt.

"Durchgegrünte" Siedlung

Innerhalb des Geltungsbereichs ist beabsichtigt, eine aufgelockerte Wohnbebauung bestehend aus Einfamilienhäusern, in Form von Doppel- und Einzelhäusern, sowie einzelnen Mehrfamilienhäusern zu entwickeln.Insgesamt sind ca. 70 Wohneinheiten im Plangebiet vorgesehen. Die Siedlung soll "durchgrünt" werden und die Ansprüche an klimagerechtes Wohnen erfüllen.

Bebauungsplan Nr. 245H

Im Vergleich zur bisherigen Planung soll der Bebauungsplan Nr. 245H "Am Emscherufer" den Erhalt der alten Eiche dauerhaft sichern. Die Eiche findet nun in einer ausreichend großen Grünfläche ihren Platz. Infolgedessen wurde der Verlauf der Erschließungsstraße angepasst. Die übrigen Bauflächen in diesem Bereich des Planes wurden dem neuen Konzept angepasst.

Bürger können den aktuellen Planstand vom 16. bis 26. Juni am Glasfoyer des Ratssaals, Europaplatz 1, einsehen. Im Internet sind alle aktuellen Unterlagen unter www.castroprauxel.de/buergerbeteiligung-bauen zu finden. Alle Rückmeldungen werden erfasst, im Verfahren einbezogen und schließlich auch dem Rat zur Entscheidung vorgelegt.