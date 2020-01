Unter dem Motto „Datteln 4? Nicht mit mir!“ rufen die Fridays for Future Ortsgruppen aus Castrop-Rauxel, Datteln, Recklinghausen, Dortmund, Bochum, Gelsenkirchen, Witten und Münster mit Anwohnern und dem BUND zum Streik am Freitag (24. Januar) in Datteln auf.

Vom Hauptbahnhof Castrop-Rauxel ist um 11 Uhr eine gemeinsame Anreise mit dem Fahrrad geplant. Weitere Anreisemöglichkeiten: Buslinie des SB22 nach Datteln um 11.28 Uhr und Mitfahrgelegenheiten mit dem Auto ab 11.30 Uhr. Die Demonstration in Datteln am Neumarkt wird um 12 Uhr beginnen. Von dort geht der Demonstrationszug über die B235 zum Kohlekraftwerk Datteln 4.

„Wir können nicht tatenlos zusehen, wenn vor unserer Haustür ein neues Kohlekraftwerk ans Netz gehen soll, das vollkommen den Empfehlungen der Kohlekommission widerspricht. Datteln 4 ist mit einem Kohleausstieg bis 2030 und dem Einhalten des 1,5°-Ziels nicht vereinbar!", sagte Lena Wittekind von Fridays for Future.