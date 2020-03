Die Zahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen im Kreis Recklinghausen ist weiter gestiegen. Insgesamt liegen dem Gesundheitsamt die Meldungen von neun bestätigten Fällen vor (Stand 11. März). Alle sind in häuslicher Isolierung. Es handelt sich dabei um zwei Frauen aus Dorsten, einen Mann aus Recklinghausen, drei Männer aus Marl und neu einen Mann aus Recklinghausen und zwei Männer aus Haltern am See.

Solidarfonds-Schlagerparty wird verschoben

Inzwischen wurden in Castrop-Rauxel weitere Veranstaltungen abgesagt. Die Solidarfonds-Schlagerparty, die am Freitag (20. März) stattfinden sollte, wurde auf den 6. September verlegt. Verkaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Der Frühlingsmarkt in der Altstadt vom 27. bis 29. März war bereits am Montag abgesagt worden."Wir als Veranstalter möchten dafür Sorge tragen, dass das Risiko einer Verbreitung des Virus minimiert bzw. eingegrenzt wird", heißt es in einer Mitteilung von Caskonzept.

Das Johanneswerk lässt die für Samstag (14.) im Rahmen der Kulturtage geplante Disco im Jugendzentrum BoGi’s Cafe ausfallen. Eine weitere Absage betrifft die Veranstaltung von St. Rochus-Hospital und EvK zum Thema Darmkrebs am heutigen Mittwoch (11.) im Wichernhaus.