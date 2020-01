Zum zehnten Mal veranstaltet das Berufskolleg den Gesundheitstag. Die Veranstaltung in Kooperation mit dem Pflegeverbund, den Städten Castrop-Rauxel und Waltrop sowie der Agentur für Arbeit informiert Schüler über verschiedene Berufsfelder im Gesundheitssektor. Zahlreiche Betriebe stellen sich am Montag (17. Februar) von 10 bis 13 Uhr an der Wartburgstraße 100 vor.

Vom Altenpfleger bis zum chemisch-technischen Assistenten, vom Hörakustiker bis zum Heilerziehungspfleger, vom Industriekaufmann bis zum Masseur und medizinischen Bademeister – der Gesundheitstag bietet Schülern nicht nur die Gelegenheit, sich ausführlich über solche und andere Berufsfelder zu informieren, sondern auch die Chance, mit unterschiedlichen Betrieben ins Gespräch zu kommen, erste Kontakte zu knüpfen und gegebenenfalls gleich die erste Bewerbung persönlich abzugeben.

Zum ersten Mal können sich Schüler die Teilnahme am Gesundheitstag auch als Berufsfelderkundung oder als Schnupperpraktikum anerkennen lassen. Voraussetzung dafür ist die Anmeldung der Schüler durch ihre jeweilige Schule und der Nachweis ihrer Arbeit durch die vollständige Teilnahme am Berufe-Quiz, der auf dem Gesundheitstag angeboten wird. Die Teilnahme wird für Schüler der Klasse 9 empfohlen. Anmeldungen nimmt Carolin Reger, Koordinatorin des Info-Tages Gesundheitsberufe, per Mail an carolin.reger@bkcr.info entgegen.

Eine Anmeldung für den Gesundheitstag ist nicht notwendig. Auch spontan können sich Schüler am 17. Februar über die verschiedenen Betriebe informieren.

Podiumsdiskussion für Betriebe

Für Betriebe und Unternehmen veranstaltet das Berufskolleg ebenfalls am 17. Februar, von 12 bis 15 Uhr, eine Podiumsdiskussion zum Thema „Neue Ausbildung in der Pflege – qualifizierte Fachkräfte!?“ Interessierte Unternehmen können sich für die Podiumsdiskussion per Mail an castrop-rauxel.arbeitgeber@arbeitsagentur.de anmelden.