Die tibetische Flagge mit ihren beiden Schneelöwen und der aufgehenden Sonne ist ein Symbol für das Recht auf Selbstbestimmung – und deswegen im chinesisch besetzten Tibet bei harter Strafe verboten.

Als Zeichen der Solidarität mit dem tibetischen Volk weht genau diese Fahne am Dienstag (10. März) wieder vor dem Rathaus der Stadt Castrop-Rauxel. An diesem Tag jährt sich zum 61. Mal der gewaltsam niedergeschlagene Volksaufstand in Tibet.