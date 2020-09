Wie der nächste Bürgermeister der Europastadt heißt, entscheidet am heutigen Sonntag (27. September) die Stichwahl zwischen Rajko Kravanja (SPD) und Dr. Oliver Lind (CDU).



Weil bei der Wahl am 13. September keiner der fünf Bürgermeisterkandidaten die absolute Mehrheit der Stimmen erringen konnte, treten die beiden Bewerber mit den besten Ergebnissen in der Stichwahl gegeneinander an.

Das sind der amtierende Bürgermeister Rajko Kravanja und sein Herausforderer Dr. Oliver Lind.

Während SPD-Kandidat Kravanja 49,31 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen konnte, kam CDU-Bewerber Dr. Oliver Lind auf 25,12 Prozent.

Seit 8 Uhr sind die Wahllokale geöffnet. Unmittelbar nach ihrer Schließung um 18 Uhr werden die Stimmen ausgezählt.

Auch bei der Entscheidung um das Amt des Landrates des Kreises Recklinghausen ging es in die Stichwahl. Hier stellen sich die Bewerber Bodo Klimpel (CDU) und Michael Hübner (SPD) den Wählern.

Beim Versand der Briefwahl-Unterlagen war es nach Angaben der Stadt Castrop-Rauxel zu einer Panne gekommen. Über 14.000 Bürger hatten für die Stichwahl Briefwahl beantragt. Aber nicht alle haben nach Angaben der Stadt von Freitag (25.) ihre Unterlagen rechtzeitig erhalten.

Unter bestimmten Bedingungen können diese Wahlberechtigten am Sonntag in ihrem Wahllokal wählen. Für kurzentschlossene Briefwähler, die es nicht mehr geschafft haben, ihre Briefwahlunterlagen rechtzeitig zurückzuschicken oder im Rathaus abzugeben, gilt: Sie können in ihrem Wahllokal wählen.

Dazu müssen alle zugeschickten Unterlagen inklusive der Stimmzettel mitgebracht werden. Im Wahllokal erhalten sie dann neue Wahlunterlagen.