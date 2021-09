Sehr geehrte Leser: innen,

da ich mich auch als älterer Mensch betrachte und das eine oder andere Pläsierchen hatte und habe, ist es nicht von der Hand zu weisen, das jeder das eine oder andere Medikament zuhause aufgehoben und auch länger gelagert hat.

Nun ist es bei mir so, das ich viele Medikamente nicht mehr benötige oder sie nach Kontrolle des Datums abgelaufen sind. Diese hatte ich nun aussortiert und habe sie in einem Beutel zur Apotheke getragen. Hier hatte ich gedacht, wie ich aus Funk und Fernsehen weiß, das ich die alten Medikamente hier zur Entsorgung abgeben könne. In meiner Apotheke bekam ich die Antwort, das ich die Medikamente auch abgeben könne, aber warum ich denn diese nicht bei mir zuhause in den Hausmüll werfe? Hier würden sie auch in den Hausmüll geworfen. Das konnte ich ja gar nicht glauben. In einer weiteren Apotheke ging es mir ebenso.

Mir geht es nicht gut bei dem Gedanken, Medikamente in den Müll zu geben.

Gerd Rehrmann