Am Donnerstag, den 30.01.2020 wurde ein 56-jähriger Patient mit Reizhusten in das St.-Marien-Hospital in Lünen eingeliefert, nachdem er beruflich in China war. Auch in Castrop-Rauxel kamen Gerüchte auf, dass der Fall angeblich bestätigt worden sei. Gestern Abend kam jedoch die beruhigende Entwarnung: Das Klinikum in Lünen bestätigte, dass der Mann aufgrund des Ausschlusses einer Infektion mit dem Corona-Virus bereits entlassen worden ist. Diese Nachricht lässt viele Bürger/-innen wieder aufatmen, denn der neue Virus bereitet vielen Menschen Angst. Sogar in Castrop-Rauxel sind in den Apotheken bereits alle Mundschutzmasken ausverkauft.

Doch ist diese Angst berechtigt?

Bislang sind es aktuell 259 Todesfälle von insgesamt 11.791 Infizierten in China. Diese Zahlen hören sich erst einmal erschreckend an, doch schauen wir mal genauer hin: Es sind in China insgesamt ca. 2,2% der Infizierten gestorben. In Anbetracht dessen, dass es sich um einen ganz neuen Virus handelt, auf den die Medizin sich nicht vorbereiten konnte und im Hinblick darauf, dass viele Infizierte vermutlich bereits Vorerkrankungen bzw. ein geschwächtes Immunsystem aufweisten oder auch bereits ein gewisses Alter erreicht hatten, ist die Zahl der Todesfälle durch den Coronavirus doch eher gering. Zudem sollten die Hygiene-Standards sowie die hohe Qualität der medizinischen Versorgung in Deutschland nicht außer Betracht gezogen werden.

Zum Vergleich: In der gesamten Grippesaison 2017/18 sind Schätzungen zufolge über 25.000 Menschen von 5 Millionen (!) Infizierten in Deutschland an dem Influenza-Virus (Grippe) verstorben.

Wir können den weiteren Verlauf somit relativ entspannt verfolgen und auf baldige medizinische Fortschritte bezüglich der Behandlung des Corona-Virus hoffen.