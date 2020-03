Die Corona-Krise droht auch zu einer Klopapier-Krise zu werden: Die regionalen Wasserverbände Emschergenossenschaft und Lippeverband appellieren an die Bevölkerung, nun nicht vermehrt Küchenpapier und Feuchttücher durch das Klo zu entsorgen. Dies könnte unangenehme Folgen haben.



Anders als Klopapier zersetzten sich Küchenpapier und Feuchttücher nach dem Spülvorgang nicht. Sie gelangten also vollständig über die Abwasserkanäle zu den Pumpwerken von Emschergenossenschaft und Lippeverband. In den Motoren könnten Küchenpapier und Feuchttücher zu sogenannten Verzopfungen führen, die im schlimmsten Fall auch einen Ausfall von Pumpwerken zur Folge haben könnten.

Küchenpapier und Feuchttücher sollten nach Verwendung im Hausmüll entsorgt werden. Dadurch würden die Abwasserkanäle und die Pumpwerke erheblich entlastet. Klopapier ist vielerorts ausverkauft. Die Verbraucher greifen auf Küchenpapier und Feuchttücher zurück. Diese gehören aber nicht ins Klo.